T.O.P染毒 BIGBANG隊友藥檢結果出爐

T.O.P今日秘密返回警署服役。(達志影像)

BIGBANG成員T.O.P去年10月呼麻，驗毛髮結果呈陽性反應，消息一傳出震驚南韓演藝圈。其實T.O.P今年4月接受調查之前，警方也要求BIGBANG其他成員接受藥檢，結果呈陰性反應。

T.O.P爆發呼麻事件後，今日秘密返回服役單位首爾江南警署，他的長官、首爾江南警署員警樂隊隊長代替他接受訪問，表示T.O.P對自己犯下的錯誤感到很後悔。

另外，隊長也透露會根據檢察廳方面的結果來決定是否對T.O.P進行懲處，此期間將禁止他所有外出活動，包括休假與外宿，雖然要再觀察情況，但不排除有機會調去其他單位。

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(中時電子報)