T.O.P染毒 BIGBANG隊友藥檢結果出爐
BIGBANG成員T.O.P去年10月呼麻，驗毛髮結果呈陽性反應，消息一傳出震驚南韓演藝圈。其實T.O.P今年4月接受調查之前，警方也要求BIGBANG其他成員接受藥檢，結果呈陰性反應。
T.O.P爆發呼麻事件後，今日秘密返回服役單位首爾江南警署，他的長官、首爾江南警署員警樂隊隊長代替他接受訪問，表示T.O.P對自己犯下的錯誤感到很後悔。
另外，隊長也透露會根據檢察廳方面的結果來決定是否對T.O.P進行懲處，此期間將禁止他所有外出活動，包括休假與外宿，雖然要再觀察情況，但不排除有機會調去其他單位。
中時電子報提醒您：拒絕毒品 珍惜生命
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。