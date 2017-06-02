不堪滾滾洪流 桃園南通橋被沖歪
桃園今早降下豪雨，正在施工的桃園區南通橋，橋下2支臨時支撐架，下午1點多遭南崁溪滾滾洪流沖走，平坦橋面轟聲巨響下彎成微U弧形，所幸並無人員傷亡。施工的桃園區公所表示，支撐架被水沖走並不影響主體結構，強調橋墩完工後將以吊索支撐，水退後會配合千斤頂，重新裝設臨時支撐架。
為解決桃園區南通橋橋面過低阻礙水流，逢雨必溢堤淹水，斥資4500萬元重建南通橋改建工程，橋樑採用「斜跨單拱肋鋼拱橋」設計，橋長50公尺、面寬9.5公尺，可容納車行兩線道及人行步道，去年10月動工、預計今年7月完工，兼具防洪、交通及景觀等功能，為南崁溪增加亮點，提升居民生活品質。
(中時)
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