統賀涉改牛肉效期再販售 封存上萬公斤
又見過期食品！新北市衛生局5月31日與6月1日兩天，會同新北市調處人員兵分三路前往「統賀冷凍食品」、其外倉「華漢冷凍食品公司」及「順益興冷凍食品公司」聯合搜索調查，發現該公司涉嫌將「去骨牛肉（草飼和牛前腿心）」、「去骨牛肉（草飼和牛背肩）」、「草飼和牛帶骨牛小排」及「一級羔羊排」的產品效期，也發現華漢儲放過期的「124CH背肩(草飼和牛)」，衛生局於現場封存1萬260公斤，全案將移請新北地檢署偵辦。
衛生局表示，查核時發現「去骨牛肉（草飼和牛前腿心）」、「去骨牛肉（草飼和牛背肩）」及「草飼和牛帶骨牛小排」，標示效期皆為2018年4月18日；及「一級羔羊排2016年11月製造，與廠商提供的進口報關單，上面寫著2015年進口不符，涉嫌竄改。
衛生局也說，下游廠商主要是主要為其門市「法蘭克肉舖子」及雙北的火鍋店或燒肉店，衛生局已當場責成業者通知下游廠商下架回收違規產品，並要求業者公布合理退費機制。
(中時)
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