菲律賓賭場爆炸案 外交部證實4國人身亡
菲律賓「馬尼拉雲頂世界」賭場今天凌晨遭一名男子闖入開槍並傳出爆炸聲，造成至少34人死亡，50餘人受傷。駐菲律賓代表處稍早接獲菲國警方通報，死亡名單中有4人為台灣人，據了解其中2人在賭場工作、2人為遊客。
據菲國警方表示，一名男子今天清晨二時許持槍闖入賭場，射擊賭桌及監視系統等設備，並搶劫籌碼及縱火焚燒賭桌，最後疑在飯店房間自焚死亡；過程中槍手似未攻擊或脅持任何人，但曾引發驚恐逃竄，菲國警方初步認為其動機疑為搶劫，未必與恐怖攻擊相關。
外交部指出，本次事件傷亡多數是因為火災造成的濃煙窒息，或逃生時自二樓跳下逃出現場所致。經我駐菲律賓代表處再洽菲警方瞭解確認，有4名國人不幸喪生，駐處已掌握人別並聯繫不幸往生者家屬提供赴菲辦理後事所需之行政協助。
外交部已指示我駐菲律賓代表處成立緊急應變小組，密切關注本案最新發展，掌握是否有其他國人傷亡，以及時提供相關協助。
外交部表示，今天早上求證菲律賓警方傷亡名單，得到對方答覆「目前無台灣人受傷訊息」，我駐處為確認相關情形，立即派員親赴收治傷者之醫院清查人別，並確認均無我國人受傷。
不過，菲國消防局於今天中午時分再度發布新聞表示，在該度假村3樓發現30餘具遺體，我駐處即再洽菲方，獲知有4名我國人士不幸罹難。
(中時)
關鍵字：菲律賓
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