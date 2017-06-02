小三女星終扶正生子 卻得乳腺炎「胸部像針刺」
香港女星楊愛瑾2007年與百貨業少東郭永淳交往，因介入男方與前妻伍智恆婚姻，挨批小三罵名多年，終於在去年扶正，並於今年3月生下一兒「LuLu」，有子萬事足的她近來常在社群網站曬Q兒照片，沒想到近日她自曝得到乳腺炎，胸部像被針刺痛得要命，使親餵母乳的她這幾天只好靠機器代勞吸奶給寶寶吃。
剛升格為新手媽媽的楊愛瑾，最近在網上分享罹患乳腺炎的煩惱，她有感表示這兩個月來都是親自貼身餵寶貝兒子母奶，但生病後不只連發兩天高燒，「兩邊胸部像被針刺也痛得不能給BB在（再）吸」，只能靠機器。
楊愛瑾更說：「可憐的是因為乳腺炎的關係奶量隨即降低，我一直都很擔心，希望盡快康復，再次給BB媽媽最好的禮物。做母親真的一點都不容易！各位媽咪也要加油！」粉絲也為她打氣，說：「加油媽媽！放鬆心情奶量都會增加」、「早日康復」。
(中時電子報)
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