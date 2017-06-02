衝撞周弘憲、鄭文燦 反年改陳抗3成員起訴

反年改團體今年4月包圍立法院，欲阻攔立委審查年金改革法案，因此爆發衝突，其中彭姓、葉姓及邱姓男子3人因涉攻擊員警並推擠立委王定宇、徐永明、銓敘部長周弘憲及桃園巿長鄭文燦等人。台北地檢署今依妨害公務、強制罪嫌起訴3人。

起訴書指出，彭男、葉男及邱男3人今年4月19日上午8時至9時許，前往立法院旁，參加由「監督年金改革行動聯盟」發起的陳情抗議活動，3人分別以衝撞、推擠、拉扯及腳踢在場維持秩序的中正一警分局小隊長及員警，並拉扯欲赴立法院開會的立委徐永明及助理，還以身體衝撞徐。

之後，彭男等人見立委王定宇要進入立法院開會，竟拉扯王定宇頭髮肩膀、西裝外套，並以身體衝撞王定宇背部。

此外，彭男見銓敘部長周弘憲獨自走在人行道上要前往立法院開會，彭以助跑方式，以手推撞周的背部，使周重心不穩而差點摔倒。

彭男見桃園巿長鄭文燦要到立法院參加公聽會，以右肩衝撞鄭的身體，使鄭的重心不穩而倒下，鄭因此腰部受傷肋骨骨折。

(中時)