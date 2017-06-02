男遇警坐立難安 通緝犯皮包藏毒露餡！

警方在黃嫌丟棄的皮包內起出毒品。(許素惠翻攝)

雲林縣水林鄉山寮村一民宅近日常有陌生人出入，員警查訪，屋主大方請員警進入，閒聊時，警發現41歲黃姓男子神情有異、坐立難安，意圖謊報身分，被警識破，還趁隙欲脫逃，幸警及時攔阻，發現黃男涉嫌將一只皮包丟棄，經警拾回內有海洛因及安非他命，遂將他帶回警所查驗身分，發現黃男是名通緝犯，依法押解歸案。

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(中時)