桃機二航廈積水 賀陳旦：是漏水不是淹水

交通部長賀陳旦(中)在桃園市長鄭文燦(左)及機場公司總經理蕭登科(右)陪同下視察桃園機場。(范揚光攝)

桃機二航廈二樓禮品大街上午因暴雨積水，造成旅客及店家不便，中午時工作人員已將積水清除恢復正常，交通部長賀陳旦下午也趕至桃機視察時，強調積水情形不是「淹水」，而是「漏水」。

受到豪雨影響，桃機今日出現「下小雨」狀況，面對媒體詢問時，賀陳旦強調這是「漏水」不是「淹水」，並表示過去發生過的問題已有顯著改善，這次沒有發生機電設施泡水損壞而導致機場停擺，至於漏水一事，賀陳旦認為是雨量過大排水不及所致，並不是機場管理的疏漏。

針對颱風季即將來臨，賀陳旦說，未來不能保證不會在建築、系統上發生事情，但相信桃機不會犯同樣的錯誤，並說蔡英文希望桃機能以全世界最好的機場為標竿，機場會舉辦研討會，針對各項問題進行通盤討論。

陪同視察的桃園市長鄭文燦也說，瞬間降雨量太大，2個小時降了120毫米，排水不及才影響到機場跟捷運，這是工程介面的問題。

去年桃機接連出包，漏水、淹水事件頻頻，賀陳旦當時表示，桃機不會再淹水，「但不保證絕對不會有狀況」，坦言機場建物老舊，管線、結構物損壞等不可控因素有可能發生。

(中時)