研究：秘密太多 皮膚會變差
女人心，海底針，女人到底有多少秘密？注意！秘密太多，可能導致皮膚變差、身體健康亮紅燈！
據《ETNEWS新聞雲》，日前英國Daily Mail報導哥倫比亞大學研究學者透過調查，收集1,000多名男女的秘密數據以及個人對戀愛關係、生活滿意度、健康狀況，分析結果，95%的受訪者平均有13個秘密，其中有5個為「絕對不能說的機密」。
專家表示，由於會不斷回想秘密，導致管理壓力的激素皮質醇上升，而影響腸胃、高血壓、新陳代謝、皮膚老化、睡眠甚至是免疫系統變弱等問題產生，因此保守越多秘密的人，健康狀況較差。
Michael Slepian博士指出，最常見的秘密為對非伴侶的人有「非分之想」，其次為與非伴侶的人有性關係，再者為性取向、癖好、財務以及意圖墮胎等。
(中時電子報)
關鍵字：健康
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