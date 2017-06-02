台日觀光論壇沒邀南高屏？ 觀光局長周永暉：是誤會

交通部觀光局局長周永暉2日在愛媛縣出席2017台日鐵道觀光論壇時，在會場接受台媒聯訪。(黃菁菁攝)

台日觀光高峰論壇在日本四國舉行，台灣各觀光業者及縣市政府皆赴日參與盛會，屏東縣政府觀光傳播處長黃建嘉批，為何獨缺南高屏等縣。交通部觀光局局長周永暉2日在愛媛縣出席2017台日鐵道觀光論壇時回應表示，這應該是誤會。

周永暉在接受台灣媒體採訪時表示，「我們這一次非常歡迎地方政府來參與，當然我也親自邀請了台南、屏東、高雄和澎湖4縣市的觀旅局局長，特地跟他們做說明，因為他們正好在議會期間，所以澎湖縣有派人來，台南、高雄和屏東沒有。」

他強調，「（南高屏）雖然沒有派人，但我們在所有簡報中都介紹了台南、高雄、屏東，我想這個不會有所謂的不平衡。台日之間透過鐵道、溫泉等不同方式交流，我想台南、高雄、屏東都不會錯過的。」

被問及是否有親自邀請觀旅局的長官時，周永暉表示，「觀旅局的局長或處長我都有聯絡，屏東縣觀傳處黃處長可能最近很忙，我們有很多計畫都在交流，可能請處長再想一想，應該是誤會。我們也不斷在行銷南台灣，在國際旅展時也特別強調南部4縣市。」

對於南高屏沒派人的原因，周永暉表示，「他們跟我說，議會開議期間縣長要親自報告，所以倉促了一點。」

(中時)