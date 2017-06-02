北港甕牆入列縣歷史建築
建於清道光年間的北港甕牆已有190年歷史，古樸別緻，去年雲林科技大學學生邱彥翔與在地工藝師吳登興、蔡享潤等人聯合向縣府申請列為縣定歷史建物，終獲通過並正式公告，地方都很開心，深覺文化資產保存又邁進一大步。
雲林縣議員蔡岳儒、北港鎮長張勝智等人一齊慶賀北港甕牆入列縣定歷史建物。
邱彥翔去年暑假跟隨吳登興實習，花2個月投入田野調查，位於共和街與安和街交界處的甕牆，原本是經營貿易的「謙源號」家族外牆，後轉賣給稅務局，921地震部分倒塌重修，當時笨港和合會募集清朝老甕和出土文物清朝原磚，委由文化部技術保存人許哲彥修復，雲林稅捐稽徵處5年前買下宅第，產權轉由縣府所有，變身為現在的北港工藝坊，使得因產權不明而無法將甕牆申報為古蹟的問題迎刃而解。
蔡岳儒表示，甕牆登錄為歷史建築，更能確保永久保存，這是北港人的榮光，也是雲林的珍寶，期望風華再現陪大家再走數百年。
(中時)
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