北港甕牆入列縣歷史建築

北港甕牆通過審查，正式入列縣定歷史建物。（許素惠攝）

北港甕牆入列縣定歷史建物，申請人雲科大學生邱彥翔（左）、花燈工藝師吳登興（右三）、雲科大文資所老師劉銓芝（左三）等關心地方文化的人都很開心。（許素惠攝）

建於清道光年間的北港甕牆已有190年歷史，古樸別緻，去年雲林科技大學學生邱彥翔與在地工藝師吳登興、蔡享潤等人聯合向縣府申請列為縣定歷史建物，終獲通過並正式公告，地方都很開心，深覺文化資產保存又邁進一大步。

雲林縣議員蔡岳儒、北港鎮長張勝智等人一齊慶賀北港甕牆入列縣定歷史建物。

邱彥翔去年暑假跟隨吳登興實習，花2個月投入田野調查，位於共和街與安和街交界處的甕牆，原本是經營貿易的「謙源號」家族外牆，後轉賣給稅務局，921地震部分倒塌重修，當時笨港和合會募集清朝老甕和出土文物清朝原磚，委由文化部技術保存人許哲彥修復，雲林稅捐稽徵處5年前買下宅第，產權轉由縣府所有，變身為現在的北港工藝坊，使得因產權不明而無法將甕牆申報為古蹟的問題迎刃而解。

蔡岳儒表示，甕牆登錄為歷史建築，更能確保永久保存，這是北港人的榮光，也是雲林的珍寶，期望風華再現陪大家再走數百年。

(中時)