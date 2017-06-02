雙溪溢堤 東吳校本部水漫操場
超大豪雨今（2）日強襲北部，造成北海岸道路淹水。而位處台北市外雙溪的東吳大學校本部也遭遇大雨襲擊，雙溪溪水漫過邊堤，操場一片汪洋，下午已緊急宣布停課。
蔡正元今在臉書貼出影片顯示，東吳大學校本部操場一片黃泥水，似因右手邊的雙溪水位暴漲，漫過邊堤，湧入操場跑道。
拍攝影片者似位於操場正後方的第二教學研究大樓拍攝，右手邊即為雙溪，左手邊為綜合大樓與寵惠堂，正前方極為操場跑道。而雙溪的滔滔溪水急速湧入校園內，一旁的計程車車輪已完全看不到。
不過據附近居民表示，目前操場水已退去，人員可正常進出。但日後北市府似須整治雙溪堤防，以保護師生安全。
(中時電子報)
關鍵字：東吳校本部
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