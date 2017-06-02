雙溪溢堤 東吳校本部水漫操場

東吳校本部一旁的雙溪，溪水暴漲，滾滾黃泥，一度漫過堤防，沖入校園操場。（圖／網友提供）

東吳校本部操場一片汪洋迷濛。（圖／網友提供）

東吳校本部 雙溪溢堤、水漫操場

超大豪雨今（2）日強襲北部，造成北海岸道路淹水。而位處台北市外雙溪的東吳大學校本部也遭遇大雨襲擊，雙溪溪水漫過邊堤，操場一片汪洋，下午已緊急宣布停課。

蔡正元今在臉書貼出影片顯示，東吳大學校本部操場一片黃泥水，似因右手邊的雙溪水位暴漲，漫過邊堤，湧入操場跑道。

拍攝影片者似位於操場正後方的第二教學研究大樓拍攝，右手邊即為雙溪，左手邊為綜合大樓與寵惠堂，正前方極為操場跑道。而雙溪的滔滔溪水急速湧入校園內，一旁的計程車車輪已完全看不到。

不過據附近居民表示，目前操場水已退去，人員可正常進出。但日後北市府似須整治雙溪堤防，以保護師生安全。

(中時電子報)

校園後方商坡上的排水溝，由於水量太大，溢出水溝。（圖／網友提供）

東吳校本部往返捷運站的校車內，也是滿滿黃泥水。（圖／網友提供）