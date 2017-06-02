王品搶進庶民市場，「麻佬大」麻辣生香

麻佬大川味麻辣燙首店開在台中美村路一段鄰近公益路餐飲一級戰區，更在草悟道商圈內。（馮惠宜攝）

麻佬大無敵牛三寶搭配大紅袍湯底，辣中帶麻香氣十足。（馮惠宜攝）

麻佬大副總經理卓敬堯強調，麻佬大湯頭都是精心敖製。（馮惠宜攝）

麻佬大首店25坪、36個坐席小而美的店型，極易快速複製。（馮惠宜攝）

餐飲龍頭王品集團真的開麻辣燙了！取名「麻佬大川味麻辣燙」第一家店開在草悟道商圈美村路上，打著「一個人也享受麻辣鍋」的主張，並以平均不到兩百元的客單價再創全集團最低消費，一開幕即吸引許多嗜辣一族蜂踴而至，開幕不到一周天天翻桌率高達8次，「麻佬大」是王品向低價庶民小吃靠攏第一步，也展現未來可能特許加盟或進軍百貨美食街的企圖心。

告別戴勝益，王品集團近來佈局餐飲市場變得更靈活多樣，「麻佬大」有別於王品其他品牌走小而美的平價路線，25坪空間僅36個座位，消費者大紅袍、干麻香、濃豚骨三種湯底口味自由選擇套餐或單點商品組合，平均客單在200元左右，這也是王品集團旗目前客單價最低、外帶人數最多的新品牌。

同樣賣麻辣燙，出生自王品的「麻佬大」免不了要在湯底展現功夫，主打湯底大紅袍工序複雜，近10項椒類、混合20種四川香料低溫煉製出麻辣鮮香的湯低，上餐前還會再加入靜置3天經過50度C浸泡特製椒麻油，以及雞心辣椒粉混合植物油冰釀3天特製的辣油，增加麻度與口感。

除了大紅袍之外，還有干麻香乾拌口味麻辣燙也頗受偏好「麻」度較高的嗜辣族喜愛，椒麻香再帶點芝麻醬、辣豆腐乳的特有口味，與新鮮食材拌勻後嚐起來更加順口；不敢吃辣的也可選擇以大骨、雞骨架和大量蔬果精燉而成的濃豚骨湯底，帶有黑白雙色芝麻醬濃郁香氣，吃到最後還能感受湯底內含甘草回甘的滋味。

麻佬大副總經理卓敬堯表示：「麻佬大要給消費者一種輕鬆自在自主且平價的用餐體驗，營業到晚上11點，滿足喜歡吃麻辣燙的宵夜族群，無論是一個人、一群人內用或外帶，都能隨時享用平價川味麻辣燙。」

「麻佬大」首店開在台中草悟道商圈，卓敬堯不諱言，台中是麻辣一級戰場，消費者對新的餐飲接受度高，透過台中首店會先觀察消費者喜好，將產品持續精進研發，未來不排除前進百貨商場，加快展店腳步。

(中時)