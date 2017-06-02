王品搶進庶民市場 「麻佬大」麻辣生香
餐飲龍頭王品集團真的開麻辣燙了！取名「麻佬大川味麻辣燙」第一家店開在草悟道商圈美村路上，打著「一個人也享受麻辣鍋」的主張，並以平均不到兩百元的客單價再創全集團最低消費，一開幕即吸引許多嗜辣一族蜂踴而至，開幕不到一周天天翻桌率高達8次，「麻佬大」是王品向低價庶民小吃靠攏第一步，也展現未來可能特許加盟或進軍百貨美食街的企圖心。
告別戴勝益，王品集團近來佈局餐飲市場變得更靈活多樣，「麻佬大」有別於王品其他品牌走小而美的平價路線，25坪空間僅36個座位，消費者大紅袍、干麻香、濃豚骨三種湯底口味自由選擇套餐或單點商品組合，平均客單在200元左右，這也是王品集團旗目前客單價最低、外帶人數最多的新品牌。
同樣賣麻辣燙，出生自王品的「麻佬大」免不了要在湯底展現功夫，主打湯底大紅袍工序複雜，近10項椒類、混合20種四川香料低溫煉製出麻辣鮮香的湯低，上餐前還會再加入靜置3天經過50度C浸泡特製椒麻油，以及雞心辣椒粉混合植物油冰釀3天特製的辣油，增加麻度與口感。
除了大紅袍之外，還有干麻香乾拌口味麻辣燙也頗受偏好「麻」度較高的嗜辣族喜愛，椒麻香再帶點芝麻醬、辣豆腐乳的特有口味，與新鮮食材拌勻後嚐起來更加順口；不敢吃辣的也可選擇以大骨、雞骨架和大量蔬果精燉而成的濃豚骨湯底，帶有黑白雙色芝麻醬濃郁香氣，吃到最後還能感受湯底內含甘草回甘的滋味。
麻佬大副總經理卓敬堯表示：「麻佬大要給消費者一種輕鬆自在自主且平價的用餐體驗，營業到晚上11點，滿足喜歡吃麻辣燙的宵夜族群，無論是一個人、一群人內用或外帶，都能隨時享用平價川味麻辣燙。」
「麻佬大」首店開在台中草悟道商圈，卓敬堯不諱言，台中是麻辣一級戰場，消費者對新的餐飲接受度高，透過台中首店會先觀察消費者喜好，將產品持續精進研發，未來不排除前進百貨商場，加快展店腳步。
(中時)
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