北市基隆河沿岸疏散門 陸續開啟通行

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

台北市水利處今天下午表示，暴雨威脅已逐漸降低，北市基隆河沿岸疏散門於今天下午4時50分陸續開啟通行，但內1、內2及基11號疏散門周邊淤積嚴重行車危險，將於晚上9時等到堤外道路淤泥清除完成後再行開啟，提醒民眾暫勿進入尚未開放管制區域，疏散門啟閉資訊可查詢（https://goo.gl/fMY0GP）。

(中時)