嘉義城隍廟破天荒嫁契女 迎親隊浩浩蕩蕩

新郎父親陳玉麟（立者）欣喜兒子陳昭宇與媳婦石佳庭在城隍廟辦婚事。（廖素慧攝）

新人向城隍爺拜拜獻禮。（廖素慧攝）

新人拜別父母主婚人。（廖素慧攝）

新郎陳昭宇騎馬迎親。（廖素慧攝）

新娘坐花轎出嫁。（廖素慧攝）

城隍廟準備一牛車嫁妝。（廖素慧攝）

讓父親牽著手走進結婚禮堂是所有女兒的心願，但石佳庭是單親媽媽辛苦養大，自幼拜嘉義市城隍廟城隍爺為契父，覓得良緣，今天由契父當主婚人從城隍廟坐花轎出嫁，廟方準備一牛車的豐厚嫁粧，新郎陳昭宇騎車迎親。

25歲新娘石佳庭，年幼體弱多病，四處求醫，單親媽媽到嘉義市城隍廟拜求城隍爺收女兒當契女，母女倆後來移居屏東相依為命，仍經常回廟拜拜，佳庭十分感念城隍爺保佑她平安長大。

35歲新郎陳昭宇與佳庭認識、交往、相戀、相知1年多後，互許終生，決定攜手步入紅毯，佳庭希望能有父親牽手交給另一半，並有父親的祝福，城隍廟獲悉她的心願，欣然同意在城隍廟嫁契女，董事長葉源助熱心籌辦婚事，特地準備一牛車的嫁粧。

下午良辰吉時，循中式古禮，新郎穿長袍、新娘戴鳳冠霞帔，由葉源助捧城隍爺神尊、石母當主婚人，市長涂醒哲、議長蕭淑麗當證婚人，水上鄉長劉敬祥是男方親友，新人跪拜主婚人後，新郎騎馬迎親，新娘坐花轎，從城隍廟出嫁。

迎親隊伍浩浩蕩蕩，一牛車的家電用品嫁粧，民眾沿途圍觀，給予最大祝福，場面風光，熱鬧非凡，廟方也準備100斤甜湯圓宴請賓客，分享喜氣。

(中時)