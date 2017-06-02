嘉義城隍廟破天荒嫁契女 迎親隊浩浩蕩蕩
讓父親牽著手走進結婚禮堂是所有女兒的心願，但石佳庭是單親媽媽辛苦養大，自幼拜嘉義市城隍廟城隍爺為契父，覓得良緣，今天由契父當主婚人從城隍廟坐花轎出嫁，廟方準備一牛車的豐厚嫁粧，新郎陳昭宇騎車迎親。
25歲新娘石佳庭，年幼體弱多病，四處求醫，單親媽媽到嘉義市城隍廟拜求城隍爺收女兒當契女，母女倆後來移居屏東相依為命，仍經常回廟拜拜，佳庭十分感念城隍爺保佑她平安長大。
35歲新郎陳昭宇與佳庭認識、交往、相戀、相知1年多後，互許終生，決定攜手步入紅毯，佳庭希望能有父親牽手交給另一半，並有父親的祝福，城隍廟獲悉她的心願，欣然同意在城隍廟嫁契女，董事長葉源助熱心籌辦婚事，特地準備一牛車的嫁粧。
下午良辰吉時，循中式古禮，新郎穿長袍、新娘戴鳳冠霞帔，由葉源助捧城隍爺神尊、石母當主婚人，市長涂醒哲、議長蕭淑麗當證婚人，水上鄉長劉敬祥是男方親友，新人跪拜主婚人後，新郎騎馬迎親，新娘坐花轎，從城隍廟出嫁。
迎親隊伍浩浩蕩蕩，一牛車的家電用品嫁粧，民眾沿途圍觀，給予最大祝福，場面風光，熱鬧非凡，廟方也準備100斤甜湯圓宴請賓客，分享喜氣。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。