蔡英文：氣候變遷 台暴雨頻率增加

蔡英文總統（左）今（2）日出席「水利節暨水利70週年大會」時，當場頒發水利界的最高榮譽「終身成就獎」，給已退休的水利署首任署長黃金山（右）。蔡英文同時也說，台灣面臨氣候變遷的挑戰，暴雨頻率增加，也讓水患發生機率提高。（圖／劉朱松）

蔡英文總統今（2）日南下台中出席「水利節暨水利70週年大會」時表示，台灣面臨氣候變遷的挑戰，暴雨頻率增加，也讓水患發生的機率提高，呼籲在場同仁們這一兩天，務必提高警戒，也務必全力以赴，一起來度過這一關。

另外，目前經濟逐漸復甦的同時，水資源需求也會逐步成長，如果現在不因應，未來就會產生水資源的缺口。

蔡總統強調，氣候變遷是我們面臨的重大挑戰，前一段時間，台灣遭逢了70年來雨量第二少的冬天，這一兩天，我們又面臨豪大雨的挑戰，而今天早上也陸續傳出災情。她呼籲在場同仁們這一兩天，務必提高警戒，也務必全力以赴，一起來度過這一關。

蔡總統在經濟部長李世光的陪同下，今日上午出席「水利節暨水利70週年大會」；下午，經濟部0601豪雨中央災害應變中心一級開設，由李世光坐鎮指揮，並召開情資研判會議，要求各單位掌握淹水情勢，盡全力支援新北市、台北市及基隆市等救災所需。

李世光呼籲，隨著鋒面南移，亦請中南部地區做好因應防災準備。經濟部水利署宣布自即日起，解除嘉義、台南及高雄地區第一階段限水措施。至於水情燈號部分，除台南地區代表水情稍緊的綠燈外，其餘各地區均為代表水情正常的藍燈。

蔡總統說，在抗旱的能力上，台灣與世界各國相比，確實較為不足，並透露前瞻基礎建設計畫中，政府將投入2,500億元，在水環境的建設上，期為台灣打造一個「不缺水、不淹水、喝好水、親近水」的未來。

至於水環境建設，共有3個重點，首先是「加速」，透過特別預算，把過去已經核定的水庫及水利工程，加快腳步、加速完成。其次是「整合」，透過中央與地方，或是跨部會間的分工合作，並引進智慧管理系統，讓水資源的管理運用能夠更升級。第三則是「前瞻」，既然已預見未來我們會面臨的問題，就要藉由這次的機會提出有效對策，讓水環境能夠永續發展。

蔡總統說，除了短期的防淤減淤工程，來延續水庫容量跟壽命外，中長期工程尚包括伏流水的開發、水源聯合運用、強化聯通調度，甚至是節水循環新產業等，都是現在開始要積極進行。她今日再次呼籲立法院，放下黨派成見，讓台灣一起前進。

蔡總統今日也頒發水利界的最高榮譽「終身成就獎」，給已退休的水利署首任署長黃金山。

黃從基層做起，投身水利工程將近半個世紀，用心付出水利工程，包括大高雄水質改善計畫、南化水庫到高屏溪聯通管路工程，及最為人津津樂道的員山子分洪道工程等。

蔡總統提及黃對水利人的重要期許─「遠見、創意及果斷」，值得所有同仁與決策者謹記在心。要有遠見，因為重大的水環境計畫，將會影響台灣百年；要有前瞻眼光，因為可以提前預見未來的問題，就要提出水資源的整體戰略因應。

(工商)