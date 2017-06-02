韓統一部：批准8個民間團體與北韓接觸

韓聯社報導，南韓統一部2日表示，將另批准2個人道援助團體和6個宗教團體等8個民間團體與北韓接觸，對北韓實施人道援助或展開兩韓宗教交流。這些團體將通過傳真、電子郵件等與朝方接觸展開具體協商，爭取訪問北韓。

統一部副發言人當天在記者例會上表示，此次申請與北韓接觸的團體，目的在於與北韓商討人道主義援助和純粹進行宗教交流，統一部批准申請遵循了政府在無損國際社會制裁北韓的大框架下，靈活考慮兩韓民間交流的立場。截至目前，共有10個民間團體獲批與北韓接觸。

(旺報)