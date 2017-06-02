獅強投潘威倫 返1軍1個月再下2軍

統一獅本土王牌投手潘威倫近3場先發表現差強人意，今再下放2軍調整。(圖：CPBL提供)

統一獅今(2日)球員異動1上1下，投手林其緯升1軍，本土王牌「嘟嘟」潘威倫下2軍，這也是潘威倫四月底首升1軍以來，二度回到2軍。

嘟嘟本季因傷從2軍出發，三月二十八日至四月二十五日，在先發2軍出賽4場，前3場吞下3連後，於四月二十五日第4場登板對桃猿2軍之戰，拿下主投5局失1分勝投，隨即歸隊重返1軍。

他本季1軍首戰於五月二十日對富邦悍將，拿下主投6局無失分優質勝投，但隨後3場最多僅主投5局，且其中2場失分都是5分，只有1場投5局失2分，五月先發出賽4場戰績1勝1敗，平均自責分率5.23，教練團應希望他在2軍加強調整、下半季再協助球隊爭奪季冠軍。

(中時電子報)