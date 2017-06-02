清水區農會總幹事僅一人登記 顏秋月十拿九穩

農會改選第二輪登記作業2日截止，清水區僅顏秋月一人登記，由於前議長張清堂的力挺，顏秋月在第一輪已掌握9席理事，總幹事寶座非她莫屬。

52歲的顏秋月是海線農村子弟，沒有政治光環背景，從家庭主婦轉換跑道、到為民服務的里長，至縣轄時代的清水鎮長、升格後的清水區長，在去年參選立委光榮落敗後，今年登記農會總幹事候聘。她說，考量每個階段不同的人生規劃，經過多年的歷練，決定投入爭取總幹事職位，如今總算一如所願。

(中時)