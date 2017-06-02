苗21線又有落石　部落組自救會盼建明隧道

苗21線9公里、石壁路段有零星落石坍塌，雙向無法通行。（黎薇翻攝）

南庄鄉苗21線每逢豪雨等天災，山區土石容易鬆動造成坍方，當地200多名部落居民成立自救會，希望能有條安全回家的路。（黎薇翻攝）

苗21線是南庄鄉觀光休閒產業的交通動脈，每逢颱風豪雨或地震等天災，山區土石易鬆動造成坍方災情。鋒面過境，苗栗山區從凌晨起降下大雨，今天上午苗21線9公里、12.5公里有零星落石坍塌，雙向交通無法通行。

由於該路段是鹿場、鹿山、鹿湖三個原住民部落約200名族人進出唯一道路，原民部落串聯成立自救會，希望縣府能在苗21線12.5k處、神仙谷路段興建明隧道，保障用路人生命財產全。

縣府工務處長趙清榮表示，已向中央爭取2億5千多萬元補助，計畫在苗21線增設1處明隧道及2處路段防護，目前落石崩塌頻繁路段，先以邊坡防護改善。

(中時)