3-4月統一發票 花停車費50元中千萬
財政部今日公布3-4月統一發票中獎清冊，共有14個千萬富翁誕生，花費最低金額為50元，200萬特獎也有13位幸運兒，最低金額是購買飲料多多12元。民眾自6月6日起可開始領獎，領獎期限至9月5日。
本期統一發票14位千萬特別獎中，花費最低的是在新北市新店區韓國栗米燒及台中市和平區「風車轉轉」停車費各50元；200萬特別獎花費最低為12元，位於雲林縣大成商工內的萊爾富購買，推測學生中獎的機率大。
本期光是「超商雙雄」就誕生4位千萬大獎得主。分別為全家超商三重新運店買了一包香菸60元、台中新高橋店花了78元購買泡麵及香菸；另外統一超商是在台北市大永博店及吉安店，各花65元購買商品就成為千萬富翁。
另外，全聯新竹牛埔門市也開出一張千萬中獎發票，花費169元購買火鍋肉片、草魚切片及生鮭魚頭。
(工商)
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