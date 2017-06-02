能源教育校園扎根 好玩劇團寓教於樂
新竹市茄苳國小與市府產發處合作，2日邀請在地「好玩的劇團」，將童話故事「北風與太陽」改編，融入再生能源、太陽能與風力發電的好處，透過話劇生動的多元教育方式，進行再生能源宣導，讓環保觀念向下扎根，達到寓教於樂。
劇團表演相當逗趣活潑，並與孩子們互動遊戲，現場歡笑聲不斷，同時也舉辦有獎徵答活動，在座師生們爭相搶答，熱烈討論新竹市有哪些太陽能、風力發電設施、學校與家裡能不能安裝太陽能板發電，如何節約用電等問題，令大家議論紛紛。
茄苳國小校長謝佳曄表示，用話劇說故事的方式，能讓孩子們在歡笑中學習再生能源的知識，並將愛護環境、珍惜資源及節能減碳的種子埋入他們心中，茄苳國小也將持續宣導能源教育，讓同學將再生能源的觀念，帶回自己家庭。
市長林智堅指出，近年來新竹市致力打造綠能城市，低碳環保、友善環境的美好城市，一直是市府努力的目標，透過從小扎根的能源教育，認識各式再生能源，認知能源在人們生活、經濟及社會中扮演的重要角色，讓孩童在潛移默化中培養良好的能源素養。
產發處表示，為鼓勵企業及民眾投入再生能源設置，今年開辦再生能源推廣系列活動，包括舉辦宣導講座、兒童劇場、參訪設置再生能源成功案例、示範推廣及應用成效說明會等，讓再生能源教育深耕校園，普及到一般民眾，了解再生能源，有效落實節能、減碳、愛地球行動。
(中時)
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