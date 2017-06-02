海線視障按摩中心 搬家後生意差

立院副院長蔡其昌（前排右）是海線視障按摩中心的常客，大讚視障朋友技術專業、價格公道。（陳淑娥攝）

海線視障按摩中心搬家後，環境更舒適。（陳淑娥攝）

民國87年成立的海線視障按摩中心，原設在台中港區綜合體育館內，今年元月被迫搬遷，造成老客戶找不到地方，生意大受影響，前3個月虧損逾10萬元，立院副院長蔡其昌2日前往關心表示，自己是常客，十分肯定按摩師的技術，價格又公道，呼籲政府多支持透過協會在地方自營生計的弱勢朋友。

台中市視障福利協進會理事長曾宏慶表示，以前在港區綜合體育館，每個月可做900節，搬來文華街後不易停車，許多老客戶找不到地方，目前僅剩下400節左右，還面臨一筆不小的租金，前3個月已經虧損逾10萬元。

曾宏慶說，協會本來有三家示範按摩中心，分別在大里、潭子跟梧棲，政府取消提供視障朋友住宿後，大里的按摩中心已經收起來，梧棲的據點又因搬家而影響生意，店內7位視障按摩師都需要有收入，經營實在很不容易。

蔡其昌指出，自己是海線視障按摩中心的常客，常趁著跑行程空檔放鬆一下，視障朋友的按摩技術相當專業，價格又公道，呼籲從地方到中央政府，應該多支持一些透過協會，在地方自營生計的弱勢朋友，多給予關心與鼓勵，幫助他們在社會上立足。

議員王立任也表示，給魚吃不如教釣魚，既然視障朋友可以靠自力更生這麼多年，政府應該盡量提供資源協助他們，幫助他們繼續經營下去，不要等到虧損連連，面臨歇業時才要補助，這樣付出的社會資源與成本將更多。

(中時)