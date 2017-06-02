NBA》超令人羨慕！左從凱連兩年現場看決賽

左從凱(右)與賴國維站在甲骨文球館觀眾席，準備現場觀看總冠軍賽第1戰。(取自左從凱臉書)

不只是球迷，許多台灣籃球員夢想著能在NBA現場看球，更別提能現場目睹總冠軍賽盛況，偏偏上季還登錄台啤球員的「小左」左從凱，他的命就是比大部分球員來得好，他不僅看過，還是連兩年都坐在甲骨文球館內看決賽！

左從凱2日在臉書貼上自己與賴國維站在甲骨文球館觀眾席的合照，「這是第2次坐在現場看NBA總冠軍賽，我覺得今年的勇士跟去年不一樣了，他們企圖心明顯比去年還強。」賽後直接搭機轉赴拉斯維加斯的小左表示。

「加上今年我們坐的位置，比去年位置坐得還要近、還要好，」左從凱說，「所以整個臨場感與現場感，比起去年完全不一樣！」看來小左擺明不只要讓大家羨慕，還要羨慕到爆炸才行，只能說他在中國大陸找到1個超棒的球隊老闆。

從這張照片中，可以清楚看出左從凱2日到底坐在距離球場有多近的位置。(取自左從凱臉書)

左從凱表示，跟去年更不同的地方是，可以在同1場比賽看到多達11位曾經入選過全明星賽的球員，這次去的心態也跟去年不同，雖然他仍希望勇士贏球(代表他是勇士迷？)，可是得失心不會那麼重，沒有特別限制自己看到勇士贏。

「不過現場那種氣氛是無法形容的High，就是你會不由自主就跟著全場一起喊叫、一起High，不管場上喊什麼『勇士加油』或『防守』，我們就是會跟著喊，就算喊到喉嚨沙啞也不在意！」聲音聽得出有點沙啞的左從凱說。

(中時電子報)