運將判刑被吊照 大法官宣告違憲

計程車司機權益重大影響。依據道路交通管理條例第37條第3項規定，運將因犯竊盜、詐欺及妨害風化等罪判刑後，一律吊銷駕照及執業登記，大法官會議認為該規定違憲，吊銷駕駛部分即日失效，吊扣執業登記及廢止執業登記部分，2年內修法，逾期失效。

本釋憲案導因6名計程車司機，分別因為當馬伕、詐欺、竊盜等罪，被法院判刑後遭吊照，3年內不得領照開各種車輛，他們打行政官司敗訴定讞後聲請釋憲；另桃園地院法官周玉羣，及台北地院法官李明益也同時聲請釋憲，大法官會議決定併案審理。

(中時)