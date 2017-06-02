仿冒韓星代言護髮油 低價網拍賺黑心錢

台中市保二總隊刑大偵二隊查獲高嫌位於桃園倉庫起出702瓶仿冒護髮油。（張妍溱翻攝）

由韓國人氣女星申敏兒及韓團GIRLSDAY代言的超高人氣護髮油出現仿冒品！36歲高姓男子看準商機，2年前從中國深圳購買以每瓶40元成分不明護髮油偽造真品包裝以150元在網路銷售，台中市保二總隊刑大偵二隊於高在桃園市倉庫查獲702瓶仿品，警指出，高行為觸犯《商標法》可處1年以下徒刑，將面臨民事求償。

警方調查，高男在拍賣網站販售各式各樣流行美妝，曾在韓劇出現、標榜「千頌伊最愛」仿冒韓國暢銷護髮油，列為明星商品；真品一瓶市價499元，仿冒護髮油拍賣只要150元，價格僅真品的三分之一，引發搶購熱潮，有人甚至一次購買1、20瓶贈送親朋好友，卻發現仿品不明成分質地與真品差別很大。

警方表示，仿冒品與真品外觀仔細看，真品外包裝字體清晰、色澤鮮艷、貼標明亮有完整的中文標示，瓶內吸管較為精緻。真品護髮油較黏稠、呈淡黃色、聞起來味道清香，仿品包裝韓文相當粗糙、比較稀釋呈白色液體，聞起來的味道則是濃濃的化學香精味。

高男向警方供稱，經由大陸的朋友介紹管道購進1千多瓶、每瓶40元的廉價護髮油，經仿冒外包裝再以每瓶150元售出，淨利110元。高男甚至在網路打出「現貨銷售」吸引消費者爭相採購，迄今賣出3百多瓶，侵權市值約20萬元。

(中時)