梨山2條聯外道路中斷 居民憂再成孤島

中橫台8線明隧道工程上邊坡爆發土石流，施工機具遭掩土石泥流掩埋。（民眾提供）

梨山通往宜蘭的台7甲線65K路段碎石坡崩塌。（民眾提供）

氣候變遷難料，梨山難逃孤島命運！中橫台8線梨山與大禹嶺間爆發土石流阻斷交通，通往宜蘭的台7甲線65K路段碎石坡崩塌，往訪台中的中橫臨37便道也封閉暫停通行。梨山聯外3條道路，僅剩通往南投的台14甲線還勉強能通行，聯外道路有淹水和零星落石，居民無奈嘆「雨再繼續下，梨山又要變孤島了！」

大梨山地區下了一整天間歇性大雨，雨水沖刷聯外道路邊坡，梨山與大禹嶺間道路爆發土石流。谷關工務段表示，台8線97.7k因土石脆弱，正進行明隧道工程，上邊坡下午3點左右爆發土石流，泥流夾帶土石溢流至便道，施工機具遭掩埋，目前交通阻斷，若雨勢趨緩，預計明天下午5點搶通。

(中時)