男神駕到 克里斯多福明會粉絲

丹麥男神克里斯多福下午抵台，並在明日舉辦台灣粉絲見面會。(范揚光攝)

丹麥歌手克里斯多福（Christopher）下午搭機抵台，預計明天出席「NAKED Special Album Event in Taipei」粉絲見面會，並帶來經典曲目表演以及親密互動遊戲。

克里斯多福以金髮迷人外型和優美歌聲擄獲全球少芳心，他還曾在MV中大秀結實胸腹肌和人魚線，讓粉絲看得血脈賁張。除了粉絲見面會，克里斯多福還將參加「2017 Hito流行音樂頒獎典禮」，並與周興哲聯手合作重現《鬼怪》主題曲〈Beautiful〉，將在典禮中掀起高潮。

在台停留期間，克里斯多福每天晚上10點都會在官方臉書粉絲團與粉絲直播互動，除了分享來台心得，還邀請台灣公主們留言，粉絲千萬別錯過和男神聊天的機會！

(中時)