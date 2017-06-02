廣州發放高溫津貼 每人每月700元

廣州日報2日報導，廣州開始發放高溫補貼，6月至10月期間，勞動者從事露天崗位工作，以及用人單位不能採取有效措施將作業場所溫度降低到33度以下者，應當按月向勞動者發放高溫津貼，標準為每人每月150元人民幣（約台幣700元）。

根據《廣東省高溫天氣勞動保護辦法》等規定，高溫津貼標準為每人每月150元，如按照規定需按天數折算高溫津貼的則每人每天6.9元。用人單位要按月向高溫作業人員發放高溫津貼，並在工資清單中列明具體項目及數額，且用人單位提供的清涼飲料不能充抵高溫津貼。如用人單位不依法發放高溫津貼，勞動者可向當地人力資源社會保障部門舉報投訴。

(旺報)