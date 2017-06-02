微信相親詐騙 陸男如夢初醒

河北正定的李姓男子身有殘疾，因為娶妻心切，所以平時愛亂加微信，搭訕女性。並在微信遇到自稱在醫院工作的女子，願與他牽手。交往過程中，李姓男子從未和女子見過面，就被對方騙走4萬多元人民幣。據當地檢調單位證實，這是一起利用微信詐騙的典型案例，嫌疑人已被逮捕。

李姓男子30多歲了，因身體殘疾至今仍然單身，他用盡各種途徑不停地相親，希望解決終身大事。他喜歡利用微信加女性朋友，主動與她們搭訕，尋找機會。2017年2月份，李姓男子終於在微信上認識了在醫院工作女子。兩人在微信上互動頻繁，女子就算知道他有殘疾也不介意，這讓李姓男子深受感動。

今年情人節後，兩人開始以老公、老婆相稱。這也是李姓男子噩夢的開始，該女子開始以買手機、還信用卡、父母治病等名義，陸續向他要錢，累積達4萬多元人民幣，而兩人從未見過面，僅通過一次電話。當李姓男子要求女子還錢時，立刻被拉進微信黑名單，女方也登出了微信，這時李姓男子才驚覺有異。

李姓男子報案求助，得到查無此人的結果，他才如夢初醒，知道自己上當受騙了。5月下旬，經過警方調查發現，該女子要今年35歲，已婚，她詐騙到的錢大部分已揮霍。目前，犯罪嫌疑人女子已被逮捕。

(旺報)