上兵冒用同僚證件辦門號換現金 判刑1年4月
陸軍關渡師顏姓上兵，去年3月進入下士寢室打掃，見無人注意，偷竊同僚的皮夾，得手現金700元，另外身分證件，顏隔天拿到通訊行申辦手機，變賣換來1萬元，士林地院審結，依竊盜罪、偽造文書罪，分別判刑拘役50日，得易科罰金，以及有期徒刑1年4月，可上訴。
顏與另外2名共犯，當時都是現役軍人，3人竊得皮夾後，利用電信公司提供的優惠方案，門號可攜的優惠，到通訊行以「辦門號換現金」方式，換得1萬元，花費500元購買飲料、香菸給店員食用，剩下9500元自己花用。
為了避免行跡敗露，顏將竊得的皮夾，故佈疑陣丟回寢室的床鋪底下，讓被害同僚誤以為皮夾不小心掉落，但到了月底，同僚收到行動電話帳單，始知自己身份遭冒用，立刻報警處理。
顏事跡敗露後坦承犯行，被害同僚雖沒有損失，顏依舊允諾要賠償5萬元，但過了1年多，始終沒有支付，法官認為，顏的身份是現役軍人，違反陸海空軍刑法，在營區內竊盜，嚴重影響軍紀，竊盜部分判刑拘役，偽造身份申辦手機，判刑有期徒刑1年4月，不法所得1萬200元沒收。
(中時)
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