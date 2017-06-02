竹市長林智堅坐鎮應變中心 要求加強預防措施

新竹市長林智堅2日主持「新竹市水災應變中心一級開設」第一次工作會議，要求各單位加強預防措施，確保排水機制與設施運作正常。（郭芝函攝）

中央氣象局發布豪雨特報，6月2日至3日全台強降雨，新竹市長林智堅2日主持「新竹市水災應變中心一級開設」第一次工作會議，要求各單位加強預防措施，確保排水機制與設施運作正常，更呼籲民眾避免外出，尤其遠離海邊、港區等水域，保障市民生命財產安全。

消防局表示，新竹市2日雨量累積已達32毫米，在林智堅市長指示下，工務處已向水利署第二河川局及新竹農田水利會，確認本市閘門已完成啟閉工作。

市長林智堅於會中指示，目前施工中的各項公共工程案，務必要求廠商注意工程處所排水情形，更請各局處針對所屬地下道及公共設施抽水機加強測試，必要時請消防局即時支援移動式抽水機；此外，當有積淹水路段影響行車動線，請警察局儘速派員協助交通管制，確保用路人安全。

為嚴防豪雨帶來積淹水災情，林智堅指示民政處維持與各區公所、里長的聯繫，加強災情查通報工作及整備沙包存量。此外，請產業發展處加強水、電、油及瓦斯等單位橫向聯繫，為防發生停水、停電等情形，水、台電公司應預先備員搶修。

消防局指出，2日下午2點至8點間，新竹市預計達150毫米雨量，目前接獲的小型積水、路樹倒塌通報，已第一時間處理。11處地下道及 4 處區域排水等易積淹水區域，皆已建置監視錄影設備（CCTV），太原路、全中興、光復路、西大路和元培街五處地下道亦設有柵欄自動警示設備，透過防災智慧監控網絡，確保防災效能與市民行車安全。

林智堅表示，市府全體已嚴加戒備，隨時掌握雨勢變化，將相關災情立即回報相關單位，同時再次呼籲民眾，為減輕災害發生，請留意降雨情形，避免從事水上活動，出門記得攜帶雨具，並注意人身安全。

(中時)