強降雨來勢洶洶　台南農漁民兩樣情

農民趁著雨勢未大，趕緊出動收割機採收一期稻作。(莊曜聰攝)

善化、西港、安定的胡麻也趕著採收。(莊曜聰攝)

山區缺人工，正值熟成期的芒果來不及套袋，怕被風雨摧殘。(莊曜聰攝)

高溫少雨造成魚塭水質改變，沿海從事養殖的漁民反而期盼老天下雨。(莊曜聰攝)

中央氣象局日前對中南部發布豪大雨特報，但還沒感受到威力，北部今天就被強降雨「震撼教育」，為因應豪大雨來襲，台南地區農民也不敢輕忽，趁著風雨還未變強時，趕忙進行採收及防護措施，但對養殖文蛤、虱目魚的漁民來說，這場雨卻是「久旱逢甘霖」。

豪大雨在北部已經造成不小災情，台南農民也嚴陣以待，除了已成熟的一期稻作開始趕工收割，西港、善化、安定等地種植的胡麻也都趕著收割，已進入熟成期的玉井芒果，由於農村人工短缺，不少芒果都還沒套袋，今天山區偶有強風及雨勢，讓果農「皮皮挫」，很怕今年的好收成，會被雨神攪局。

然而沿海地區養殖文蛤、虱目魚的漁民對於這場雨，卻是引頸期盼，七股張姓漁民說，因為暖冬加上今年到目前為止沿海降雨稀少，引海水養殖的魚塭普遍出現鹽分濃度太高的狀況，影響底棲環境，文蛤及虱目魚的死亡率都有提高，北門洪姓漁民則將池水抽掉三分之一，希望這兩天的自然降雨能夠補足淡水量，「再不下雨就要鹹死了」。

(中時)