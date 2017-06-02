強降雨來勢洶洶 台南農漁民兩樣情
中央氣象局日前對中南部發布豪大雨特報，但還沒感受到威力，北部今天就被強降雨「震撼教育」，為因應豪大雨來襲，台南地區農民也不敢輕忽，趁著風雨還未變強時，趕忙進行採收及防護措施，但對養殖文蛤、虱目魚的漁民來說，這場雨卻是「久旱逢甘霖」。
豪大雨在北部已經造成不小災情，台南農民也嚴陣以待，除了已成熟的一期稻作開始趕工收割，西港、善化、安定等地種植的胡麻也都趕著收割，已進入熟成期的玉井芒果，由於農村人工短缺，不少芒果都還沒套袋，今天山區偶有強風及雨勢，讓果農「皮皮挫」，很怕今年的好收成，會被雨神攪局。
然而沿海地區養殖文蛤、虱目魚的漁民對於這場雨，卻是引頸期盼，七股張姓漁民說，因為暖冬加上今年到目前為止沿海降雨稀少，引海水養殖的魚塭普遍出現鹽分濃度太高的狀況，影響底棲環境，文蛤及虱目魚的死亡率都有提高，北門洪姓漁民則將池水抽掉三分之一，希望這兩天的自然降雨能夠補足淡水量，「再不下雨就要鹹死了」。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。