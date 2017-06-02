正妹主播暴雨外出 被噴滿口髒水崩潰了

暴雨肆虐，正妹主播蔡尚樺外出買飯也遭殃。(取自蔡尚樺臉書)

蔡尚樺生動描述外出慘況。(取自蔡尚樺臉書)

豪大雨侵襲，北台灣多處傳出災情，東森財經正妹主播蔡尚樺也受波及，在臉書自爆坐機車外出買飯，行經大水窪兩側激起的水花高達肩膀，在她下意識咒罵同時，一口髒水就這麼衝進嘴巴內，讓她內心超崩潰。

蔡尚樺今日在臉書生動描述早前外出時的慘況，「坐朋友機車去買飯，經過一個大水窪時真的不誇張，還以為我在坐六福村那種俯衝到水裡的遊樂設施！！！兩側噴濺上來大量的水高到肩膀，而且就在我下意識咒罵的當下，一口髒水就衝進嘴裡了…害我都想買件雨衣再騎回去玩一次（咦？！）」

聽完蔡尚樺苦中作樂的遭遇，網友除了提醒要她小心安全，也認為髒水入口其實不太好，蔡尚樺也坦言：「心裡是崩潰的。」

(中時電子報)