等公車來了猛洪 女童慘溺水昏迷

基隆市昨天受豪雨衝擊，河水暴漲後基金一路隨即大面積淹水，水深達1.2公尺，不少車輛躲避不及當場拋錨，必須在大雨中等待救援。（曾百村翻攝）

基隆市昨天受豪雨衝擊，河水暴漲後基金一路隨即大面積淹水，水深達1.2公尺，大水當場沖散在公車亭等車的6位民眾，其中一名女童當場滅頂溺水昏迷，送基隆長庚急救後救回一命，因女童有吸入性肺炎，隨即轉送林口長庚醫院兒科加護病房。（翻攝爆料公社）

今天基隆市遭受暴雨襲擊，市區成了水鄉澤國滿目瘡痍，位於安樂區基金一路水深更淹至2公尺深，其中有對阿公阿嬤及孫女不敵猛洪巨大力量，當場遭大水沖走，消防局人員見狀將3人撈起，不過女童因溺水當下失去呼吸心跳，送往基隆長庚急救後，幸運撿回一命。

據消防局人員表示，當時接獲線報，指基金一路因河水暴漲緣故，造成當地大淹水，而消防員乘著橡皮艇前進時，簡直是看傻了眼，因為當地路面早已淹沒，連公車也無法行駛，而在公車亭等車的居民還以為公車能涉過大水，仍在公車亭內癡癡等車。

沒想到公車遲遲未現身，反而大水先來一步，等車居民門發現大水急速上竄時已來不及逃跑，紛紛踏上候車亭的椅子上，雙手死抓著現場所有能夠攀附的東西，而附近居民原想伸出援手，無奈大水既湍急甚至還飄浮不少尖銳的危險物品，讓人想幫忙也卻步，只能急打119請求救援。

但另一對等車的林姓阿公、阿嬤及其6歲大的孫女，還沒等到消防局人員到來，就不敵洪水的巨大推力，當場把孫嬤等3人沖散，身高不到百公分的女童當場遭大水滅頂，阿公阿嬤見狀著急大喊：「救人啊！我孫女被水沖走了，拜託快去救她啦！」

當時恰好抵達的安樂分隊消防員見3人在水面上載浮載沉時，趕緊從救生艇上跳入水中救援將3人撈起，當時女童已全身癱軟並失去呼吸心跳，消防員在救護車上先施作CPR，緊接著送往基隆長庚急救，幸好在院恢復意識，由於女童仍有吸入性肺炎、肺部大面積積水，考量後再轉送林口長庚兒童加護病房觀察。

家屬表示，阿公阿嬤因年事已高，體力根本無法抵擋水勢，女童在救護車上被急救時，公嬤更是老淚縱橫相當不捨，幸好女童從鬼門關前被拉回，才讓兩老稍微安心，陪伴女童一起轉院繼續治療。

(中時)