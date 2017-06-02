木蘭聯賽因雨喊卡 觀念上才是進步

台北PlayOne原本將承辦4日的木蘭聯賽主場賽事。（本報資料照片／李弘斌攝）

雙北今天降下超大豪雨，周日才要上演的木蘭女足聯賽第5輪，今天就提前宣布延賽。其實比賽的迎風人工草皮足球場沒有積水，主要是河堤水門關閉，今、明都無法進行場地布置，只好先喊卡。

木蘭聯賽第5輪首度移師北市，以開季4連勝暫居龍頭的台北PlayOne，也準備藉主場優勢延續連勝紀錄，偏偏超大豪雨打亂原本布局。迎風球場就在基隆河9號水門外，但因豪雨8、9號水門全都關閉，下午只開7號水門讓民眾移車，晚間也將關閉。

儘管北市降下超大豪雨，因應世大運新建的迎風人工草皮足球場卻沒有任何積水狀況。（李弘斌攝）

迎風足球場旁的9號水門因超大豪雨而關閉，讓木蘭聯賽無法進行場地布置，宣告延賽。（李弘斌攝）

台北PlayOne這次承辦主場，還準備搭建帳篷與臨時看台。因為迎風球場屬於練習場性質，場邊沒有觀眾席，就算勉強隔出比賽的球隊休息區，下一場比賽的球隊也沒有地方安置物品。

觀眾是運動賽事形成產業的最重要元素，打造台灣最高層級的足球聯賽，不能再只顧消化比賽而忽略觀眾。此前台甲男足聯賽在迎風踢了兩場，就遇過類似的問題。木蘭聯賽這次落腳迎風，主隊台北PlayOne則想透過場地布置來解決，偏偏水門連明天都可能繼續關閉，相關設備無法進場，只好提前延賽。

足球比賽理論上應該風雨無阻，特別是排水良好、無場地受損之虞的人工草皮球場更是如此。不過好的比賽真的不只是場內22個球員的比拚而已，木蘭聯賽本周延賽，固然是河濱運動場地的條件所致，卻是種觀念上的進步。而台北PlayOne要把迎風球場打造成何種面貌，就等下次主場6月17日見分曉了。

(中時電子報)