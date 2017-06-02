命運還巧合？2樂天強投被台棒打後都破紀錄

則本昂大(左)和田中將大被台灣球員狙擊後，雙破日職紀錄。(美聯社資料照)

2013年世界棒球經典賽，「神之子」田中將大8強賽後援對決中華隊，險些被打成敗投，結果該年開啟輝煌的球季，打破連勝紀錄，更率樂天拿到總冠軍，沒想到時隔4年，同樣隸屬樂天的新王牌則本昂大，在經典賽前的中職日職對抗賽時，遭中職聯隊狙擊，大賽結束後，昨(1日)以連7場飆雙位數三振，締日職新猷。

田中2012年投出10勝4敗、自責分率1.87佳績，2013年入選經典賽陣容，但他表現不如預期，預賽先發戰實力不強的巴西，投2局失1分，接著8強賽對中華隊6下擔任第1任中繼登板，完全壓制中華打線，面對6名打者飆5K，卻在8下連挨3支安打，讓中華隊攻進超前1分，若非9上日本追平，他差點成了千古罪人。

沒想到大賽後，田中身手「成神」，例行賽以開季21連勝，打破高懸56年的日職紀錄，最後寫下24勝0敗傲人成績，跨季28連勝更寫下金氏世界紀錄。不僅他個人成績亮眼，他也一夫當關，率樂天先奪隊史首座洋聯冠軍，再殺進日本大賽，拚160球後於封王戰關門，替樂天奪得隊史首冠，而當初則本也是冠軍隊的一員。

隨後田中挑戰大聯盟，則本就接下樂天王牌重責，連3年都繳10勝，更連3季飆200K，入選今年經典賽日本隊陣容。未料，開季威風八面的他，經典賽前中日職對抗賽，卻被中職聯軍修理，包括「大王」王柏融2分炮在內，投3局挨6安、失3分，到了經典賽表現也不佳，投3.2局失4分，自責分率高達9.82。

不過回到樂天，則本沒被經典賽症候群所困，開幕戰對軟銀6局失1分、飆8K奪勝，接著雖吞2連敗，但4月15日輸西武一役飆出10K，開啟他的紀錄之旅。隨後他5場飆10K，先以連6場比賽10K追平野茂英雄1991年紀錄，昨役對戰巨人，燃燒129球飆12K，一舉締造日職新紀錄，並奪6連勝，以7勝暫居洋聯勝投王。

兩人都身為前後任樂天王牌，相隔4年先後締造歷史新猷，替樂天隊史寫下光榮的紀錄。不過更巧的是，系出同門的他們創造紀錄前，都不約而同有被台灣球員棒打過的經歷，儘管可能只是巧合，不過洗到一樣的經驗後創紀錄，時間點真的是很剛好。

(中時電子報)