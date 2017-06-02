澎湖資源回收分類 勸導結果出爐
為落實本縣垃圾分類，加強民眾做好資源回收，環保局於106年4月於全縣5鄉1市實施夜間家戶排出垃圾隨機破袋檢查及勸導，共計破袋檢查2,275包，合格包數為2,122包，不合格包數為153包，合格率為93%。檢查結果以湖西鄉之合格比例最高。
我國自94年起推動垃圾強制分類，民眾排出垃圾時應先做好垃圾分類工作，違者可依廢棄物清理法處新臺幣1,200元以上6,000元以下罰鍰。
為加強宣導民眾深入做好資源回收，避免夜間家戶排出垃圾夾雜資源回收物，並針對分類不佳或易遭到民眾棄置之回收物品項目加強勸導作業，環保局規劃於106年4月~10月於全縣實施隨機垃圾破袋檢查及勸導，其中4月份已於馬公市檢查1,226包、湖西鄉檢查429包、白沙鄉檢查284包、西嶼鄉檢查176包、望安鄉檢查80包及七美鄉檢查80包，共計破袋檢查2,275包，合格包數為2,122包，不合格包數為153包，合格率為93%。全縣檢查結果，以湖西鄉之合格比例最高。
另鄉市清潔隊同為廢棄物清理法之執行機關，亦於4月實施垃圾隨機破袋檢查，經統計湖西鄉計破袋檢查48包、望安鄉計40包及七美鄉計19包，加強所轄區域資源回收分類工作。
經本次破袋檢查統計，民眾分類錯誤之資源回收物，最常見為塑膠容器、紙容器以及紙類。
環保局再一次呼籲鄉親，用實際行動愛護地球，實踐身體力行，垃圾排出前請再次檢查垃圾是否確實依「一般垃圾、資源垃圾、廚餘」三大類再排出，同時請民眾配合辛苦的前線檢查人員執行破袋作業。相信「臺灣最美麗的風景」是澎湖鄉親，世界「最美麗的海灣」是澎湖海灣。
(中時)
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