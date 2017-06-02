視察中央災害應變中心 林揆：加強防洪整備

豪雨襲台，行政院長林全今（2）日下午視察中央災害應變中心時指示提高警覺，加強防洪整備 。（照片行政院提供）

受西南氣流及滯留鋒面影響，造成台灣北部強降雨，行政院長林全今（2）日下午視察中央災害應變中心時表示，隨著鋒面南移，明後天中南部有可能降下豪大雨，山區發生土石流機率高，一定要做好事先防範工作，及早在白天完成撤離。

林全指出，除了土石流，豪雨也可能在海岸及低窪地區造成淹水，抽水機和防汛備材已準備妥當，必要時務期充分發揮功能，不要有任何疏失。

他說，相關災情資訊一定要透明化，讓社會大眾清楚瞭解並即時傳達，特別是水電及關鍵基礎設施等，應儘快公布最新情況及進展，做好預判規劃，隨時更新資訊。

林全表示，雙北及基隆地區積水情況嚴重，已造成人員死亡及失蹤，請各地方政府提高警覺，與中央各部會保持暢通的聯繫，並注意加強防洪整備。

他說，此次梅雨不僅雨量大，且將持續一段時間，根據氣象局研判，從2日起一連三天是關鍵期，請各部會嚴陣以待，讓民眾平安度過豪雨所帶來的災情及威脅。

(中時)