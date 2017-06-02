客運班車「倒退嚕」 日月潭商圈引虛驚

「台灣好行」班車擦撞日月潭3間店面，幸無人傷。(沈揮勝翻攝)

車輛及店面設施受損。(沈揮勝翻攝)

客運倒退嚕，在日月潭引騷動。(沈揮勝翻攝)

一輛「台灣好行」客運班車，2日中午停靠在日月潭派出所旁的水社招呼站時，疑因氣動煞車的風管故障失去制煞力，隨著斜坡倒退滑行跨過道路分向雙黃線，並擦撞3家商店門面的展櫃、店招與遮雨棚造成損壞，所幸無人受傷，僅引發虛驚。

(中時)