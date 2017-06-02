台大雲林分院給釣竿 　布吉納法索醫師到斗六取經

布吉納法索4名醫師人員抵達斗六，展開為期三個月的訓練，院方隆重舉行開訓典禮，院長黃瑞仁（左四）親自歡迎，還贈送他們手機預付卡。（周麗蘭攝）

台大雲林分院長黃瑞仁（右一）親自歡迎來自西非友邦的醫師接受台灣醫療訓練。（周麗蘭攝）

33歲的台大醫院雲林分院胸腔科醫師王馨儀擔任106年台布醫療合作計畫的醫療團長。（周麗蘭翻攝）

50年前台灣學子負笈歐美、日本學醫，回台貢獻所學，台大雲林分院去年向國際合作發展基金會毛遂自薦，願意提供醫療技術給非洲國家，來自布吉納法索的3名醫師與1名麻醉護理師日前飛抵斗六接受專業技術訓練。

布吉納法索位於西非，口1700百萬人，是台灣目前最大的邦交國，來台求學的3名醫師都是執業多年的醫師，其中1名還是主任。

斗六在台灣相對偏鄉，已足以提供布吉納法索所需的醫療技術，台大雲林副院長馬惠明表示，雖然已經列出傳授清單，但高科技醫療對布國可能無以致用，會以當地醫師需求為訓練。

除了布國派人來台學習醫技，台大雲林分院三月間已派駐胸腔內科醫師王馨儀前往布國一家省級醫院提供門診、巡迴駐診、主題式專科醫療照護，為期長達1年。

院長黃瑞仁表示，以往派到海外的醫師，病人永遠看不完，這次台布醫療合作計畫特別著重當地醫事人員的能力建構，教他們的醫師成為當地的種子，為此該院成立「國際醫療中心」。

國合會處長王宏慈表示，這次推動「導師制」，由布國選派一些醫師來台學習，回國後再與台灣派駐該國的醫師切磋。

台大雲林分院從該院醫師群「海選」出有加護病房資歷的胸腔內科醫師王馨儀擔任醫療團長，她也是台布醫療計畫23年來最年輕的醫療團長（33歲）。

馬惠明表示，醫學中心的醫師派駐外國一整年相當不易，在台門診、研究、升等、都必須暫停，王馨儀醫師獨立且意願高，可說是女中豪傑。

王馨儀帶領一名專科醫師、一名護理師、兩名醫學役男、一名牙醫役男及計畫經理前往布國三月起為期一年醫療合作。

(中時)