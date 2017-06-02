美航母打擊群太平洋遠航 執行「計畫部署」

俄羅斯衛星網2日報導，美國太平洋艦隊司令部消息稱，以「尼米茲」號航母為首的海軍戰鬥打擊群已於1日啓程，開始太平洋遠航，執行「計畫部署」

報導稱，除「尼米茲」號外，打擊群中還包括兩艘勃克級驅逐艦「肖普」號和「基德」號。

美軍稱，這是事先計畫的常規部署，不是對任何具體事件或地區局勢的回應。此次部署是美國海軍在全球水域常規存在的體現，這表明，我們奉行穩定、地區合作和實現各國經濟繁榮的目標。

(旺報)