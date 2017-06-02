板橋大遠百函館物產展 抽溫泉住宿之旅

遠百總經理徐雪芳（中）、函館市長工藤壽樹（左2）品嘗日本職人遠藤薰（右）執掌的PETITE MERVEILLE黃金南瓜霜淇淋，每支120元。（鄧博仁攝）

遠百總經理徐雪芳（左2起）與函館市長工藤壽樹今出席日本北海道函館物產展開幕活動。（鄧博仁攝）

70年老店丸生食品花枝飯，2隻210元。2至4日消費滿550元，可享20分鐘和服體驗。（鄧博仁攝）

板橋大遠百日本北海道函館物產今開幕現場有精彩的和太鼓表演。（鄧博仁攝）

板橋大遠百次郎長拉麵函館烏賊墨汁拉麵，遠百限定口味，280元。（板橋大遠百提供）

板橋大遠百PETITE MERVEILLE一口Melcheese蛋糕，8入490元。（板橋大遠百提供）

板橋大遠百café akira雪花草莓冰，函館名店，140元。（板橋大遠百提供）

板橋大遠百在年中慶期間，今（2日）至13日首度於B1綠洲區舉辦「日本北海道函館物產展」，有9成商品是「台灣初登場」，引進日本14家60年以上特色老店、名店，活動期間於函館展會場消費滿500元有機會抽函館-湯之川溫泉-花菱旅館3天2夜雙人住宿券，12天檔期目標業績800萬元。

函館位在日本北海道南部，是連接本州的門戶，自古是優良的漁港，觀光產業發展早，以夜景、漁業和水產加工業聞名。遠東百貨總經理徐雪芳今年3月親赴函館招商，在函館市長工藤壽樹大力促成下，舉辦全台首個以「函館」為主角的物產展。

工藤壽樹表示函館夜景美，春櫻、秋楓、冬雪和溫泉都知名，連續3年獲日本最有魅力城市冠軍；徐雪芳久聞函館海產豐富，3月親赴函館招商，最推薦70年老店丸生食品花枝飯、PETITE MERVEILLE黃金南瓜霜淇淋等，徐雪芳說：「我們把函館的美食零時差、零距離、原汁原味帶給消費者。」。

這次，函館展中PETITE MERVEILLE一口起司蛋糕，由日本職人遠藤薰以當地知名「山川牧場」的鮮乳與黃金南瓜製成，連續7年獲國際甜點大賞金賞，被封為世界公認最純正的起士蛋糕，被不少旅遊書介紹為「函館必買伴手禮」。

此外，70年老店丸生食品函館熱銷花枝飯；拉麵次郎長北海道海鮮鹽味拉麵、遠百限定函館烏賊墨汁拉麵；76年老店中山「醫食同源」純手工松前漬組；90年老店服部釀造株式會社八雲味噌；café akira雪花草莓冰等，各樣美食點心當地具代表性的物產、工藝品等，原汁原味呈現。

今開幕現場，有20位可愛的小朋友穿上墨魚衣，大秀函館傳統祭典的墨魚舞，增添熱鬧氣息；遠百還攜手日本函館做公益「愛的串連」，捐贈日本函館50公斤米給「安德烈食物銀行」，為日本北海道函館物產展揭開溫馨的序幕。

另，14日前年中慶期間，全館優惠加碼，6日前百貨服飾部門當日單筆滿3000送200；聯合8大銀行祭出全館當日刷滿5000送100，針對高消費卡友則推出高消費刷卡禮回饋。

(中時)