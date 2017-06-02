行政執行署台北分署下周大拍賣 撿好康
行政執行署台北分署訂於本月6日舉行聯合拍賣會，包括新店大學詩鄉社區土地、北市農安街小套房、大直明水路地下室車位等15件不動產、金門高粱酒、頂級珊瑚珠寶等物，歡迎有興趣的民眾屆時參與投標競買「搶好康」。
台北分署表示，聯合拍賣訂於6月6日下午3時分署4樓拍賣室舉行，不動產有15件，包含新北市新店區大學詩鄉社區內的14筆土地；北市中山區農安街小套房，本次為第3拍，底價已降為587餘萬元；北市大直明水路建物地下室的3個平面車位；另中興航空公司型號BK-117B-2直升機，本次進行第3拍，底價再降為1800萬。
動產部分，有2004年7月出廠，車況良好的國瑞ZE1EPE轎車1部；金龍牡丹-金門高粱酒30箱，JOHNNIE WALKER Blue Label酒2瓶；還有自京華城百貨專櫃查封的Ray-Ban、Fendi、ESPRIT等名牌太陽眼鏡，翁記珠寶的頂級珊瑚珠寶、飾品、真皮蟒蛇包、鴕鳥包，KINGSTON 8GB - Class 4 記憶卡25個，花蓮已故藝術家甘信一創作之複合式媒材創作藝術品4件。
(中時)
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