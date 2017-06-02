王品最「俗」新品牌 「麻佬大」台中開賣

王品「麻佬大」川味麻辣燙標榜有：大紅袍、干麻香與與濃豚骨等3種美味湯頭。（圖／王品集團）

以「大紅袍」湯底提味的「深海鮮魷卷」，是海鮮口味麻辣燙。（圖／王品集團）

王品「麻佬大」川味麻辣燙菜單內有「無敵牛三寶」，提供多元口感體驗。（圖／王品集團）

負責王品新品牌「麻佬大」的副總卓敬堯表示，「麻佬大」希望爭取所有嗜辣客群青睞。（圖／王品集團）

為搶攻全台50億元市場胃納的麻辣餐飲商機，王品集團新創平價中式餐飲品牌「麻佬大」，開在台中市「麻辣一條街」美村路上的第一家門店已自即日起低調正式開始試營運。王品集團希望藉麻辣口味與客單價不到200元的平價定位，開闢嗜辣一族新客源並全力發連鎖。

「麻佬大」的業態結合庶民飲食和輕餐飲，商品主攻「川味麻辣燙」，位在台中市位於美村路上，25坪空間僅36個座位，消費者可從大紅袍、干麻香、濃豚骨3種湯底口味自由選擇套餐或單點商品組合。

「麻佬大」川味麻辣燙標榜美味關鍵在於湯底，其中主打「大紅袍」湯底工序最為複雜。主廚涂桎維表示，獨家低溫煉製的辣香油，是從大紅袍花椒、燈籠椒、朝天椒、雞心辣椒等多種不同層次的辣椒，再加上川味辛香料依比例混合後，再以低溫60度微加熱將香味逼出。

涂桎為表示，為了讓每種椒香都能釋放該有的獨特氣味，達到辣味層次，每3天就必須定時攪拌。涂桎維說，川味辛香料若用傳統煉油動輒超過一兩百度的高溫快炒，香氣很容易揮發殆盡，以低溫烹調的手法萃取辣香油雖然工序繁複，但能充分保留香味！喝紅酒要先醒酒，辣香油要吃的到層次口味也必須先「醒香料」。而低溫煉辣香油的過程中定時攪拌，才能喚醒所有的辛香料完全釋放香氣，「讓香味活起來。」

「麻佬大」的川味麻辣燙上餐前還會再加入兩種秘密武器，一是冷藏靜置3天經過50度C浸泡特製椒麻油，增加麻度與口感。另一則是以雞心辣椒粉混合植物油冰釀3天特製的辣油，此辣油早晚都須手工攪拌醒味，相當費心。

除「大紅袍」外，「干麻香」乾拌口味的麻辣燙，則是針對喜歡「麻」度較高的嗜辣族調製。椒麻香再帶點芝麻醬、辣豆腐乳的特有口味，與新鮮食材拌勻後嚐起來更加順口。不敢吃辣的也可選擇以大骨、雞骨架和大量蔬果精燉而成的「濃豚骨」湯底，帶有黑白雙色芝麻醬濃郁香氣，吃到最後還能感受湯底內含甘草回甘的滋味。

坊間麻辣燙或麻辣鍋為了省香料常使用動物油提香味，但其油膩感甚重，王品「麻佬大」則標榜堅持使用植物油，並務實的運用大量食材、辛香料逼出好味道。

「麻佬大」川味麻辣燙是目前王品集團旗下客單價最低的新品牌，營業晚上十一點也是目前集團旗下品牌營業最晚的。負責此新品牌的副總卓敬堯表示，不管是上班族、學生、外食族，無論是一個人、一群人內用或外帶，「麻佬大」希望都能隨時讓大家享用平價川味麻辣燙。

(工商)