豪雨致勞工停班 雇主可不給薪
受到梅雨鋒面、西南氣流影響，今（2）日全台多處下起豪大雨，更有部分地區因此停班停課。勞動部表示，萬一勞工因天災阻斷交通，導致上班遲到或無法出勤，雇主不可有要求補班、記為曠職等不利處分，但勞工無提供勞務，雇主也可不發給薪資。
依據「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」規定，天然災害發生時，若勞工所在地確實因天災等阻礙塞交通導致遲到或出勤，雇主不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理，且不得強迫勞工補行工作、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利處分。
勞動部解釋，勞工住家、上下班行經路途和公司所在地，若受到天災影響，導致交通受阻，無法出勤或上班遲到，須想辦法告知雇主，雇主也可要求勞工說明如何受天災影響，但不可對勞工有不利處分。
勞動部勞動條件及就業平等司長謝倩蒨指出，政府宣布停班課是針對政府單位，民間則回到天然災害要點，去評估勞工是否真的無法工作，像是這次下午宣布停班課，如果勞工還是留在公司服勞務，宜加發工資，但若無服勞務，雇主的確也可主張不用給薪。
此外，倘若因為豪雨，雇主要求勞工留下來加班，謝倩蒨說，這回到《勞基法》第24條第1款第3項的規定，依據第32條內容，雇主要在24小時內通知工會，或報當地主管機關備查，且每小時工資加倍發給；若勞工當天為休假、特休、例假日，雇主還需事後給予補休1日，否則可處2萬至100萬的罰鍰。
(中時)
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