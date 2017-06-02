疑債務壓力 咖啡廳老闆娘燒炭自殺

曾是台南知名複合式咖啡餐飲連鎖店的家族股東，後出走在安平區自創品牌的王姓老闆娘，最近疑似債務壓力，遭錢莊逼迫，30日晚間在店內櫃檯留下遺書，31日上午10時就遭發現在北區自家中燒炭自殺。

53歲的王女曾經是台南市一家擁有7間連鎖店的複合式咖啡餐飲店股東，善於製作點心的她負責店內的糕點設計，後來出走自創品牌，另找合夥人在安平區成立複合式咖啡餐飲店，店內約有20名員工規模。

王女最近疑似債務壓力沉重，不堪地下錢莊人員上門討債，加上5月底一筆錢又將跳票，她先在5月30日下班前，在店內櫃台留下一封信，指名給郭姓合夥人，隨後離去。

郭姓合夥人隔天一早收到信，見王女在信內有輕生念頭，又不接電話，擔心的向王家家人聯絡，並找到鑰匙到王女北區住家開門，但她已在家中燒炭身亡。

王女在遺書內留言對不起家人，直言因欠債走上絕路，但感謝合夥人的幫忙，交待這幾天店內的收入要作為員工的薪資，至於餐廳是否繼續經營，還要看郭姓合夥人的決定。

警方到場釐清現場無他殺痕跡，報請檢察官相驗，開立死亡證明。

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(中時)