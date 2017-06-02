不斷更新》暴雨狂襲 6／3全台停班停課一覽

強烈梅雨鋒面來襲，多處因豪雨成災。(郭韋綺攝)

今日北台灣受到梅雨及西南氣流侵襲，驚人雨勢造成多處淹水、道路坍方。明日仍有部分地區，受豪雨帶來的災情影響，仍然是停班停課。

● 6／3全台停班停課狀況如下：

◎北部地區

【台北市】照常上班、照常上課。

【新北市】尚未宣布。

【基隆市】尚未宣布。

【桃園市】尚未宣布。

【新竹縣】尚未宣布。

【苗栗縣】泰安鄉：照常上班、停止上課。

◎中部地區

【台中市】尚未宣布。

【彰化縣】尚未宣布。

【南投縣】仁愛鄉：停止上班、停止上課。

【雲林縣】尚未宣布。

【嘉義縣】梅山鄉太和國民小學：停止上班、停止上課。

太興國民小學：照常上班、停止上課。

◎南部地區

【台南市】尚未宣布。

【高雄市】桃源區：停止上班、停止上課。

【屏東縣】尚未宣布。

◎東部地區

【宜蘭縣】尚未宣布。

【花蓮縣】尚未宣布。

【台東縣】尚未宣布。

◎外島地區

【連江縣】尚未宣布。

【金門縣】尚未宣布。

【澎湖縣】尚未宣布。

(集團連線報導)