安全考量 澎湖泳渡美麗海灣活動喊停
受西南氣流及滯留鋒面影響，不僅為台灣本島帶來豪大雨，基於安全考量，澎湖縣政府在參考專業意見後，今（2）日決定停辦2017泳渡世界最美麗海灣—澎湖灣活動，並於活動網站公告退費辦法。
今年入夏以來最強的西南氣流及鋒面，今起為北台灣帶來超大豪雨，根據中央氣象局預估，此一鋒面將持續南移，預估雷雨雹也將經過澎湖，時間點預估約在6月4日前後，極大可能將影響到6月4日當天舉辦的2017泳渡世界最美麗海灣—澎湖灣活動。
縣府在參考中央氣象局及馬公氣象站專業意見後，為避免雨勢、風勢增強影響參賽選手，基於安全考量，下午緊急決定取消活動。
教育處表示，今年活動計有919人報名參賽，其中超過600人來自台灣本島，基於安全考量及活動品質，避免來自台灣的選手白跑一趟或發生意外，同時考慮旺季期間，如延期辦理，屆時選手來澎不易，因此提前一天做出停辦決定，並受理報名選手辦理退費。
由於相關活動細節均已準備就緒，在活動被迫停辦後，縣府決定所有參加的選手仍可領取紀念衫、泳帽、浴巾，紀念品將一一寄送至聯絡人地址，退費部分也將從優處理，退費訊息請參賽選手逕至報名網站。如有相關活動或退費諮詢，亦可電洽澎湖縣政府教育處06-9268492或9274400轉269、274、278。
(中時)
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