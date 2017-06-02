前瞻卡關 政院副院長林錫耀叫屈：不要拖到明天

行政院副院長林錫耀出席活動時，為前瞻計畫卡關叫屈，直說「今天能做的，不要拖到明天」。（柯宗緯攝）

中國工程師學會舉辦年會及慶祝工程師節大會，工程會主委吳宏謀(左三)、中工會理事長邱琳濱（右一）與詹天佑論文獎得獎人出席合影。（柯宗緯攝）

行政院副院長林錫耀今（2）日南下高雄出席活動時，為前瞻計畫叫屈。他說，前瞻計畫條例仍在立院卡關，甚至在外界誤解，直說前瞻計畫是非常前瞻的，呼籲國人多多支持，讓產業及年輕人有更多機會，「今天能做的，不要拖到明天」。

今天中國工程師學會暨各專門工程學會106年聯合年會、慶祝工程師節大會，在中鋼公司中正堂舉行。林錫耀表示，自己是學工程出身，後來改為從政，多年來沒到過工程師節，再次到訪有聞到「昔日工程師理性務實」熟悉味道。

他致詞時提到，前瞻計畫條例當前困境，除了在立法院卡關外，外界也有質疑及誤解。他保證前瞻計畫條例是經過政院內部層層審慎審核、規畫、可行性評估、環評後才送立法院，絕非草率倉促。

他強調，行政院長林全曾為主計處長，自然嚴格管控預算編列，絕不會債留子孫，8年後舉債GDP占比可望從33.3%降低至31.8%。他舉例，韓、日、美等強國，同樣斥資擴大內需加強硬體建設，以刺激經濟發展，這是國際趨勢。

他希望大家長遠看待「前瞻」發展，推動大眾運輸為主的軌道等硬體建設，是為城鄉及南北均衡發展，尤其人口持續老化，軌道建設更是非常前瞻的，未來銀髮族不必開車或騎車出門，外出更安全、舒適便利。

今日活動表揚32位工程界傑出人士及單位，其中經濟部次長楊偉甫從林錫耀手中接下最高榮譽的「工程獎章」，他服務水利界近40載，參與水資源開發、防洪治水等重大公共建設。

(中時)